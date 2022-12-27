بعد اقترابه من الإسماعيلي.. تعرف على أرقام ميدو مع الدراويش بولايته الأولى

الثلاثاء 27/ديسمبر/2022 - 12:18 م

اقترب أحمد حسام ميدو، من العودة لمجال التدريب مرة أخرى من بوابة النادي الإسماعيلي، في ولاية ثانية لميدو مع الدراويش، خلفًا لأيمن الجمل، المدير الفني الحالي، والذي تولى المهمة خلفًا للإسباني خوان كارلوس جاريدو.

وتولى ميدو القيادة الفنية للإسماعيلي، خلال موسم 2015، وقاد الدراويش في 9 مباريات، ونجح ميدو في تحقيق الفوز مع الدراويش في 5 مباريات، فيما تعادل في لقاء وحيد، وتلقى الهزيمة في 3 مباريات.

وشهد هجوم الدراويش تحت قيادة ميدو، تألقًا كبيرًا، حيث أحرز لاعبو الفريق تحت قيادة ميدو خلال الـ9 مباريات 20 هدفا، بينما استقبلت شباكه 9 أهداف.

واستقر الإسماعيلى إدارة الدراويش، على تولي أحمد حسام ميدو، المهمة الفنية للفريق، الأول ويعاونه كل من أشرف خضر مدرباً عاماً وأحمد الجمل وعمر جمال مدربان مساعدان ومحمد عبد المنصف مدرباً لحراس المرمى على أن يعود أيمن الجمل لمنصبه مديراً للكرة.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة أون تايم سبورت: «قررت العودة للتدريب من جديد».

وأضاف: «إذا طلبني الإسماعيلي لتدريب الفريق سأوافق فورًا ولن أفكر مرتين، الإسماعيلي هو بيتي الثاني في مصر بعد الزمالك».

وتابع: «بطبعي أحب التحديات وفرصة تدريب الإسماعيلي هي تحد كبير».

وأشار مصدر مسؤول بالإسماعيلي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن مجلس إدارة الدراويش، نجح في إقناع ميدو بالعودة لمجال التدريب، ويتبقى فقط الاتفاق على البنود الأخيرة في التعاقد، ومن الممكن أن يقود الفريق في مباراة الزمالك القادمة، مساء الخميس القادم.

وأضاف المصدر، أن ميدو، اقترح على إدارة الدراويش، ضم محمد عبد المنصف في منصب مدرب الحراس، فيما سيستمرأيمن الجمل، في جهاز ميدو بمصنف مدير الكرة، وعمر جمال في منصف المدرب المساعد.

ويستعد الإسماعيلي، لمواجهة قوية أمام الزمالك في قمة الأسبوع العاشر من المسابقة المحلية، المقرر لها مساء الخميس القادم على استاد القاهرة الدولي.