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الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

نقيب الموسيقيين يحذر نجل شعبان عبد الرحيم: "توقف فورا عما تفعله من لهو وإسفاف"

مصطفى كامل
مصطفى كامل
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قال الفنان مصطفي كامل نقيب الموسيقيين إنه تشاور مع أعضاء مجلس الإداره حول ضرورة استدعاء عصام نجل شعبان عبد الرحيم لتحذيره بالكف عما يفعله علي مواقع التواصل الاجتماعي بداية من حكاياته ومواضيعه مع الرجل المطرود من محل الكشري مروراً بما يبثه من ڤيديوهات تحوي مشاجرات ثم مصالحات علي المقاهي والمطاعم ومقابلات مع الأشخاص بالشارع  وإيهام المجتمع بصناعة محتوي غنائي مع أشخاص لم ولن يحملوا تصريح النقابه حالياً او مستقبلاً .. 

وقال نقيب الموسيقيين إن الڤيديوهات التي يبتثها  نجل شعبان عبد الرحيم في مجملها محاولات مسفة وسطحية ،  وللأسف يتم تصديرها إلي الرأي العام وكأنها نوعاً من أنواع الفنون والغناء .

وأصدر نقيب الموسيقيين تحذيراً  لأبن شعبان قال فيه : “كفي وتوقف فوراً عما تفعله من لهو وإسفاف وتصدير محتوي ردئ المضمون ولا يرقي حتي أن يكون نوعاً من الفاكهة”.

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