أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022

الثلاثاء 27/ديسمبر/2022 - 09:16 ص

تراجعت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022، وفقد الجرام عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة 100 جنيه مقارنة بأسعار الأمس ليسجل 1530 جنيهًا.

وسجل الجرام عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة نحو 1897 جنيهًا ، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18- الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1311 جنيهًا.

وتراجع سعر أقل الأعيرة وهو عيار 12 ليسجل 874 جنيها، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1040 جنيها.

وتراجع الجنيه الذهب بقيمة 800 جنيه دفعة واحدة مقارنة بأسعار الأمس، ليسجل اليوم 12480 جنيها، على خلفية رفع البنك المركزي الفائدة 300 نقطة أساس.

وعالميا تراجع السعر، لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1798 دولارا بعد 1815 الخميس الماضي وذلك بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت عقود الذهب هبوطا ملحوظا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، 179845 دولارا.