أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022

الثلاثاء 27/ديسمبر/2022 - 08:57 ص

استقر سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022، وذلك في البنوك العاملة فى السوق المصرية، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي:

وسجل أعلى سعر للشراء اليوم 24.72 جنيه في (مصرف أبو ظبي الإسلامي).

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 24.68 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 24.70 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 24.70 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 24.70 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 24.65 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 24.68 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.