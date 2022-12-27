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الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022

الدولار الامريكي
الدولار الامريكي
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استقر سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022، وذلك في البنوك العاملة فى السوق المصرية، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت علي النحو التالي:

وسجل أعلى سعر للشراء اليوم 24.72 جنيه في (مصرف أبو ظبي الإسلامي).
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 24.68 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 24.70 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 24.70 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 24.70 جنيه للشراء، مقابل 24.75  جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 24.65 جنيه للشراء، مقابل 24.75  جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 24.68 جنيه للشراء، مقابل 24.75 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكي اسعار الدولار