اليوم.. افتتاح مؤتمر "المثقفون والثقافة آفاق جديدة" بمكتبة الإسكندرية

الثلاثاء 27/ديسمبر/2022 - 07:00 ص

ينطلق مؤتمر "المثقفون والثقافة.. آفاق جديدة"، بمكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وذلك في السادسة والنصف مساءً، بالمسرح الصغير بمركز مؤتمرات المكتبة، ومن المقرر أن تمتد فعاليات المؤتمر على مدار يومين متتاليين.

يفتتح المؤتمر الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور عبد المنعم سعيد الكاتب والمفكر وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد بهي الدين؛ رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور هشام عزمي أمين المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور ماجد عثمان مدير المركز المصري لبحوث الرأي العام، والروائية ريم بسيوني، والدكتور فتحي صالح، وذلك بحضور عدد من المثقفين والمفكرين وكبار المسئولين.

يتضمن المؤتمر عدة محاور منها بحث الحالة الثقافية، ودور المثقفين المصريين في تجسيد القوة الناعمة، ومساهمة مكتبة الإسكندرية في الثقافة محليًا وإقليميًا ودوليًا، الى جانب النقاش حول التراث غير المادي، والأدب والفنون.