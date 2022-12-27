اليوم.. القومي ينظم ندوة بعنوان "دور الشباب في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان" بجامعة عين شمس

الثلاثاء 27/ديسمبر/2022 - 06:30 ص

ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع جامعة عين شمس ندوة بعنوان "دور الشباب في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان"، وذلك فى إطار الموسم الثقافى للجامعة، وذلك اليوم الثلاثاء، بقاعة المحلاوى بكلية الطب جامعة عين شمس فى تمام العاشرة صباحا.

ويأتي ذلك تحت رعاية السفيرة الدكتور مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، تستضيف الندوة النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، منى ذو الفقار المحامية والناشطة الحقوقية، كما أنه من المقرر أن يتم على هامش الندوة توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس والمجلس القومي لحقوق الانسان من أجل تحقيق تعاون مثمر في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.