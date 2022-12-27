اليوم.. محافظ شمال سيناء يسلم دراجات المرحلة الثانية لمبادرة "دراجتك.. صحتك"

الثلاثاء 27/ديسمبر/2022 - 06:45 ص

يسلم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وإيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية بالعريش اليوم الثلاثاء، دراجات المرحلة الثانية من مبادرة " دراجتك صحتك" للحاجزين من موقع الوزارة من أبناء الشهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم دراجات ضمن المبادرة.

وأوضح حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين علي ركوب الدراجات من خلال تقديم 4 أنواع من الدراجات بسعر أقل من سعر السوق بنسبة ٣٠ % على الاقل.

وكانت محافظة شمال سيناء قد أعلنت في بيان رسمي عن فاعلية تسليم الدراجات أمس إلا أن سوء الأحوال الجوية حال دون ذلك حتى تم تأجيل الفاعلية لليوم.

وقد تفقد إيهاب حسن وكيل الوزارة بمديرية الشباب والرياضة برفقته علي غيط مدير عام التضامن الاجتماعى والكابتن عصام التلواني مدير مشروع الموهبة والبطل الأوليمبي لإعداد وتجهيز المديرية الشبابية لاحتفالية تسليم مبادرة دراجتك صحتك لأبناء الشهداء والمصابين اليوم و التي يتولاها ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء.