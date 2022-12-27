اليوم.. مشيرة خطاب تناقش"دور الشباب في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان" بجامعة عين شمس

الثلاثاء 27/ديسمبر/2022 - 07:30 ص

ينظم اليوم الثلاثاء، قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع شؤون التعليم والطلاب ولجنة حقوق الإنسان بالجامعة، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ندوة بعنوان " دور الشباب في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان"، وذلك بقاعة المحلاوى بكلية الطب يستضيف خلالها السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

تاتي الندوة تحت رعاية محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وأيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وغادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قام بتنسيق الندوة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالجامعة، و جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ومن المقرر أن يتم على هامش الندوة توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس والمجلس القومي لحقوق الانسان من أجل تحقيق تعاون مثمر في تنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان.