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الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الوداد المغربي يفاوض البرتغالي سوزا لقيادة الفريق خلفًا لـ«عموتة»

البرتغالي ألكسندر
البرتغالي ألكسندر سوزا
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كشفت تقارير صحيفة، عن أن مسئولي نادي الوداد المغربي قد فتحوا باب المفاوضات مع البرتغالي ألكسندر سوزا، المدير الفني لفريق بترو أتليتكو الأنجولي خلفًا للمدرب المُقال حسين عموتة.

وبحسب موقع «le 360 sport» المغربي، فقد فتح سعيد الناصري، رئيس مجلس إدارة نادى الوداد، باب المفاوضات من جديد مع ألكسندر سانتوس لتولي المهمة.

وأوضح الموقع المغربي، أن «سانتوس» كان مرشحًا قبل «عموتة» لخلافة وليد الركراكي، لكن الشرط الجزائي في عقده مع بترو أتلتيكو، والمقدر بـ300 ألف دولار منعه من الرحيل.

وأضاف، أن «الناصيري» يعتبر «سانتوس» الخيار الأول لتولي مهمة تدريب الوداد خلال المرحلة المقبلة.

الوداد المغربى يفاوض البرتغالى البرتغالى سوزا سانتوس حسين عموتة