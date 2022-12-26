أسعار الأسمنت خلال التعاملات المسائية ليوم الإثنين 26 - 12 - 2022

الإثنين 26/ديسمبر/2022 - 04:29 م

شهد أسعار الأسمنت إستقرار بنهاية التعاملات المسائية اليوم الإثنين 26 - 12 - 20200.

ووصل سعر طن الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية كالاتي:

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح 1720 جنيهًا.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1690 جنيهًا.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1700 جنيه.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السهم 1660 جنيهًا.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1660 جنيهًا.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخصوص 1710 جنيهات.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة سيناء 1660 جنيهًا.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1770 جنيهًا.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلة 1560 جنيهًا