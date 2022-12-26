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الإثنين 26 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الأسمنت خلال التعاملات المسائية ليوم الإثنين 26 - 12 - 2022

مواد البناء
مواد البناء
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شهد أسعار الأسمنت إستقرار بنهاية  التعاملات المسائية اليوم الإثنين 26 - 12 - 20200.

ووصل سعر طن الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية كالاتي:
متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح 1720 جنيهًا.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1690 جنيهًا.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1700 جنيه.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السهم 1660 جنيهًا.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1660 جنيهًا.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخصوص 1710 جنيهات.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة سيناء 1660 جنيهًا.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1770 جنيهًا.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلة 1560 جنيهًا

أسعار الأسمنت الأسمنت المسلح مصانع شركة النصر مصانع شركة السهم مصانع شركة وادي النيل