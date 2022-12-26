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الإثنين 26 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تعرف على أسعار الدواجن في ختام تعاملات اليوم الإثنين

الدواجن
الدواجن
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 استقرت أسعار الدواجن بالمزارع، بنهاية تعاملات اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022، ليسجل كيلو الفراخ البيضاء 40 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق بين 44 إلى 46 جنيهًا، وقد يختلف هذا السعر بحسب كل منطقة.

ويصل سعر الساسو 57 جنيهًا، والكتكوت الأبيض 1.75 إلى 2 جنيها وأمهات بيضاء 25 جنيها للكيلو والكتكوت الساسو 2.75 إلى 3 جنيه، وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة وليس السعر النهائى للمستهلك.

اسعار الدواجن المزارع المستهلك سعر الساسو سعر الدواجن البيضاء