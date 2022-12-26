تعرف على أسعار الدواجن في ختام تعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 26/ديسمبر/2022 - 03:46 م

استقرت أسعار الدواجن بالمزارع، بنهاية تعاملات اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022، ليسجل كيلو الفراخ البيضاء 40 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق بين 44 إلى 46 جنيهًا، وقد يختلف هذا السعر بحسب كل منطقة.



ويصل سعر الساسو 57 جنيهًا، والكتكوت الأبيض 1.75 إلى 2 جنيها وأمهات بيضاء 25 جنيها للكيلو والكتكوت الساسو 2.75 إلى 3 جنيه، وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة وليس السعر النهائى للمستهلك.