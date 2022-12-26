سعر الذهب اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 في سوق الصاغة

الإثنين 26/ديسمبر/2022 - 10:15 ص

شهدت أسعار الذهب استقرارا اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 للجلسة الثالثة على التوالى منذ بداية تعاملات الأسبوع في سوق الصاغة في مصر.

سعر الذهب في مصر اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24، الأكثر انتشارًا في دول الخليج، 1863 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر ومدن الصعيد إلى 1660 جنيهًا، وعيار 22 بسعر 1708 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18، الأكثر انتشارًا في مدن الوجه البحري 1397 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب، وزن 8 جرامات عيار 21، 13 ألفا و40 جنيها، وذلك دون إضافة مصنعية أو دمغة أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم الأحد 25-12-2022 بعد تراجع عيار 21

سعر الذهب اليوم الأحد 25-12-2022



انخفاض الطلب على الذهب محليا وعالميا

ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مؤخرًا سعر الفائدة 50 نقطة أساس، وتؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على جاذبية الذهب؛ نظرًا لأنها ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.