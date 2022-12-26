"ديدان اليسروع المقلية".. طريقة احتفال جنوب إفريقيا بالكريسماس

الإثنين 26/ديسمبر/2022 - 07:40 ص

تختلف عادات وتقاليد الاحتفال بليلة رأس السنة الجديدة حول العالم من إقامة وليمة تضم أشهى الأطعمة المختلفة من حلو وحادق وعروض للألعاب النارية وغيرها من طرق الاحتفال المعروفة ولكن احتفالات بعض الدول تتسم بالغرابة.

ديدان اليسروع

حينما تفكر في طعام عيد الميلاد، غالبًا ما تكون فطائر اللحم المفروم والديك الرومي على رأس القائمة، لكن في جنوب إفريقيا الأمر مختلف، فقد تبدو ديدان اليسروع المقلية الاحتفالية واحدة من أكثر تقاليد عيد الميلاد غرابة، لكن هذه اليرقات ليست مجرد مجموعة متنوعة من الديدان التي تجدها في الحديقة، لكنها تغطي شجر الصنوبر في عيد الميلاد بألوان احتفالية للغاية، ما يمنح كل من يبتلع القليل منها حظا إضافيا في العام المقبل بحسب العادات الجنوب إفريقية.