"استخدام بيت العنكبوت في الزينة".. أغرب التقاليد الاحتفالية في أوكرانيا بالكريسماس

الإثنين 26/ديسمبر/2022 - 07:55 ص

تحتفل دول العالم بأعياد الكريسماس والتي ينتظرها الناس بشغف من السنة إلى السنة، ليودعوا عامًا مضى بكل ما فيه من حلو ومر ويستقبلوا عامًا جديدًا مليئا بالأمنيات والطموحات والأحلام.

من أغرب التقاليد الاحتفالية في أوكرانيا هي تصميم شبكة عنكبوت، فبدلًا من وضع خيوط الزينة والإضاءة يتم وضع خيوط العنكبوت على شجرة الكريسماس اعتقادا منهم أن خيوط العنكبوت تعمل على جلب الحظ خلال السنة الجديدة.

خيوط العنكبوت لتزين شجرة الكريسماس

وأصل هذا التقليد أن امرأة فقيرة لا تستطيع تزيين شجرة أطفالها وكانت العناكب تملأ أركان المنزل، لذا استخدمت الأم شبك العنكبوت لتزيين شجرة الكريسماس بشكل جميل وجذاب لإسعاد أطفالها.