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الإثنين 26 ديسمبر 2022
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

"حرق الفزاعات الممتلئة بالورق".. تقاليد الإكوادور في الاحتفال بالكريسماس

الاحتفال بالكريسماس
الاحتفال بالكريسماس في الإكوادور
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 الاحتفال برأس السنة وأعياد الميلاد لطالما كانت جزءًا من وجدان وثقافة بعض البلدان، التي تخضع للعادات والتقاليد التي جرى العُرف أن تحدث في اللحظات الأولى من كل عام.

ونعرض لكم خلال السطور التالية كيفية احتفال الإكوادور بالكريسماس:

الاحتفال عن طريق الحرق!

· في الإكوادور يحتفلون بالسنة الجديدة من خلال حرق الفزاعات الممتلئة بالورق بمنتصف الليل، كذلك يقومون بحرق الصور الخاصة بالعام المنقضي، اعتقادًا بأن هذا يجلب الحظ السعيد.

· أما في بنما فيقومون بحرق دمية على شكل شخصية مشهورة، للفأل الحسن وطرد الأرواح الشريرة.

حرق الفزاعات - الاحتفال بالكريسماس في الإكوادور

· بينما في إسكتلندا يقومون بالسير في الشوارع حاملين كرات مشتعلة، وهي طريقة خطيرة ومؤذية على الأغلب. وإن كان الإسكتلنديون يحتفلون بطرق أخرى، منها على سبيل المثال أن أول شخص يدخل منزل شخص آخر بعد منتصف الليل عليه أن يكون مُحملًا بهدايا ما، التي غالبًا إما تكون مشروبات كحولية أو عنقود عنب أو كعكًا وما شابه.

 في الوقت نفسه يقوم سكان هولندا بحرق السيارات أو رمي أشجار الميلاد في النيران، لطرد الأرواح الشريرة والاستعداد لاستقبال العام الجديد.

 

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