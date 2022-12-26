"إخفاء المكانس".. تقاليد النرويج في الاحتفال بعيد الميلاد

الإثنين 26/ديسمبر/2022 - 05:08 ص

بحلول الكريسماس يستعد الجميع للاحتفال ويختلف الاحتفال بين جميع دول العالم من حيث الطريقة المتبعة والعادات والتقاليد الخاصة بكل دولة، ولدولة النرويج وفقا للفولكلور النرويجي، تقاليد خاصة بها فإن عشية عيد الميلاد هو اليوم الذي في اعتقادهم تنطلق فيه الأرواح المؤذية والسحرة إلى السماء من أجل نشر الأفعال الشريرة؛ ونظرًا لأن السحرة يفضلون استخدام المكانس كوسيلة تنقل؛ باتت من تقاليد العائلات النرويجية في ليلة الكريسماس إخفاء أي مكنسة، حتى لا تتمكن السحرة من العثور عليها.

عندما تفكر في طعام عيد ميلاد، غالبا ما تكون فطائر اللحم المفروم والديك الرومي على رأس القائمة، لكن في جنوب إفريقيا، يفضلون تناول "اليسروع" المقلي في ليلة الكريسماس، على اعتبار أن تناولها يزيد من حظ الإنسان في العام الجديد.

واليُسْروع هي يرقة تمثل المرحلة الثانية من مراحل حياة الفراشة.