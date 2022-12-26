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الإثنين 26 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

"تحضير طعام للموتى".. طقوس احتفال البرتغال بالكريسماس

الاحتفال بالكريسماس
الاحتفال بالكريسماس في البرتغال
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طقوس الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة تمتاز بالتنوع في كل دول العالم كل على طريقته الخاصة التي يرتضيها أو تكون بمثابة فلكولور شعبي وطقوس لا يمكن التخلي عنها، ولكن اليوم سنتحدث عن أغرب تقاليد الاحتفال بالكريسماس في البرتغال حيث تخصص العائلات في دولة البرتغال أماكن إضافية على مائدة الطعام للأقارب المتوفيين؛ خلال ليلة الاحتفال بالكريسماس، ظنا أن هذا الطقس يضمن لكل أسرة مستقبلا أفضل.

الاحتفال بالكريسماس

وبالإضافة إلى الزينة والأضواء الخيالية والحلي، يحب الأوكرانيون رمي العنكبوت الاصطناعي وشباكه على شجرة الكريسماس.

وتعود أصول هذا التقليد إلى حكاية قديمة لامرأة فقيرة لم تستطع تحمل تكلفة تزيين شجرتها واستيقظت صباح عيد الميلاد لتكتشف أن عنكبوتا قد زينها عن طريق شباكه.

احتفال البرتغال بالكريسماس الكريسماس رأس السنة عيد الميلاد