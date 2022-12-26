"تحطيم الأطباق يجلب الحظ السعيد".. طقوس احتفال الدنمارك بالكريسماس

الإثنين 26/ديسمبر/2022 - 06:09 ص

بقدوم عيد الميلاد المجيد "الكريسماس" يحتفل الجميع بالطريقة المعروف في دول العالم، وهي وضع شجرة عيد الميلاد، وتبادل الهدايا، وظهور "بابا نويل"، وتعليق الزينة، وغيرها من طقوس الفرحة والاحتفال.

ولكن نجد أن كل بلد لها طقوسها الخاصة في الاحتفال بقدوم العام الميلادي الجديد، وهذه الطقوس تختلف من بلد لأخرى وتكون جزء من ثقافة البلاد وعاداتها وتقاليدها، ولكن هناك بلاد تمتاز بطقوس غريبة في الاحتفال بالكريسماس.

طقس تكسير وتحطيم الأطباق

تحطيم الأطباق احتفالا بالكريسماس

تأتي على رأس البلدان التي تتمتع بطقوس غريبة في الاحتفال برأس السنة، دولة الدنمارك، حيث يستقبلون العام الجديد بتكسير الأطباق، ظنًا في جلب الحظ.

طقس تكسير وتحطيم الأطباق في رأس السنة يحظى بشعبية كبيرة في الدنمارك، وهو طقس مأخوذ عن اليونانيين، ففي الدنمارك يعتقد المواطنون أن كلما زاد عدد الأطباق المحطمة التي تجدها خارج منزلك، زاد حظك في العام الجديد؛ لذا يقدم الجميع على تحطيم الأطباق.

ففي ليلة رأس السنة من كل عام، يقوم الدنماركيون بتجميع الأطباق غير المستخدمة لديهم والانتظار حتى يوم 31 ديسمبر، ومن ثم يقومون بتكسيرها على عتبات منازل الأهل والأصدقاء ظنًا منهم أن ذلك يجلب الحظ.