"عنزة بحجم الرجل".. طقوس الاحتفال بالكريسماس في السويد

الإثنين 26/ديسمبر/2022 - 06:34 ص

طقوس الاحتفال تتنوع بين بلدان العالم، ولكن حينما نتحدث عن أقدم تقليد الذي لا يزال يحتفل به في القائمة، فنحن نتحدث بالفعل عن طقوس وتقاليد احتفال دولة السويد بعيد الميلاد، حيث يقومون بعمل تصميم على شكل عنزة ضخمة الحجم، ويعود تاريخ عنزة عيد الميلاد إلى القرن الحادي عشر، حيث تم ذكر شخصية ماعز بحجم الرجل، بقيادة القديس نيكولاس، الذي كان لديه القدرة على السيطرة على الشيطان.

الاحتفال بالكريسماس في السويد

لقد تغيرعنزة عيد الميلاد، عبر التاريخ، ففي القرن السابع عشر، كان من الشائع أن يرتدي الشباب ملابس مثل الماعز وأن يركضوا في الأرجاء وهم يطلبون الهدايا.

وبحلول القرن التاسع عشر، أصبح الماعز الرجل الصالح- مانح الهدايا، بدلًا من بابا نويل، فكان الرجال في الأسرة يرتدون ملابس الماعز ويقدمون الهدايا لجميع أفراد الأسرة.

ولم يعد اليوم رجل الماعز موجودا وأصبحت مجرد زخرفة تقليدية لعيد الميلاد على الأشجار في جميع أنحاء السويد، وفي المدن الكبرى، يتم إنشاء نسخ عملاقة من زخارف الماعز من القش وشرائط حمراء.