بمناسبة الكريسماس| تعرف على قصة أول كعكة عيد ميلاد في الهند

الإثنين 26/ديسمبر/2022 - 07:09 ص

توجد قصة لطيفة يقال إنها حدثت في دولة الهند تحكي عن أول كعكة عيد ميلاد في الهند ويروي القصة براكاش مامبالي.

تحكي القصة أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 1883، ذهب تاجر يدعى مردوخ براون إلى مخبز "مصنع رويال بسكويت" (البسكويت الملكي) في ما يعرف الآن بولاية كيرالا جنوب الهند، وسأل صاحبه مامبالي بابو عما إذا كان سيخبز له كعكة لعيد الميلاد.

كان الأسكتلندي براون، الذي يدير مزرعة ضخمة للقرفة في منطقة مالابار في الولاية الساحلية (التي كانت آنذاك جزءا من ولاية أميرية هندية خاضعة للحكم البريطاني)، قد أحضر عينة من الكعكة من بريطانيا، وأوضح لبابو كيفية صنعها.

عرف بابو كيفية صنع الخبز والبسكويت، وهي مهارة تعلمها في مصنع بسكويت في بورما (ميانمار حاليا)، لكنه لم يصنع كعكة أبدا، لكنه قرر أن يجربها مع مردوخ براون.

وقد تضمنت التجربة بعض الارتجال.

خلط بابو عجين الكعك مع جعة محلية مصنوعة من تفاح الكاجو بدلا من البراندي الذي اقترحه براون من مستعمرة ماهي الفرنسية القريبة.

وكانت النتيجة كعكة الخوخ الفريدة المصنوعة بالكامل من المكونات المحلية.

عندما ذاقها براون، كان سعيدا جدا بالنتائج لدرجة أنه أمر بعشرات الكعكات.

ويقول براكاش مامبالي، حفيد ابن شقيقة بابو: "هذه هي الطريقة التي تم بها صنع كعكة عيد الميلاد الأولى في الهند".

وعلى الرغم من عدم وجود وثائق رسمية تدعم هذه القصة، فإن مامبالي بابو والمخبز الذي بدأه، والذي لا يزال قائما في تيليشيري (الآن تالاسيري)، أصبح الآن جزءا من تقاليد عيد الميلاد في الهند.

وبعد أربعة أجيال، يفخر أحفاد بابو بالإرث.

ويقول مامبالي: "عمل بابو على نشر أطباق الحلوى البريطانية بين الهنود، حتى أنه قام بتصدير الكعك والحلويات إلى الجنود خلال الحرب العالمية الأولى".

في وقت لاحق، افتتحت عائلة مامبالي العديد من المنافذ تحت أسماء مختلفة، والتي أصبحت وجهة مفضلة لمحبي الكعك.