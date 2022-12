طقوس احتفال بريطانيا بالكريسماس.. "تاج من ورق البسكويت والاحتفاظ بالديكور 12 يومًا"

الإثنين 26/ديسمبر/2022 - 04:48 ص

للاحتفال برأس السنة عادات وتقاليد تختلف من دولة لأخرى، ولكن الاحتفال برأس السنة في دولة بريطانيا له طابع خاص، لما يعتمد الاحتفال على نشر روح البهجة والسرور، وينطوي على الغرابة في بعض الأشياء، لذلك نتعرف فى هذا التقرير على بعض تقاليد عيد الميلاد بالمملكة المتحدة، وفقًا لما ذكره موقع " insider ".

تقاليد بريطانيا للاحتفال بعيد الميلاد

إعلانات تجارية مبهجة

يطلق تجار التجزئة إعلانات مبهجة بمناسبة بداية موسم الكريسماس، حيث يقوم التجار بإصدار إعلانات عيد الميلاد الخاصة بهم، لعرض منتجاتهم بطريقة تتسم بالدفء مثل إنتاج أفلام قصيرة تحكي قصة دافئة لعرض المنتج.





عرض" Pantomime "





يعتبر عرض" Pantomime "، وهو عبارة عن كوميديا ​​موسيقية مبنية على حكايات خرافية شهيرة، تقليدًا بريطانيًا للاحتفال بعيد الميلاد، حيث تنتج العروض المسرحية المناسبة للعائلة طوال موسم الكريسماس في جميع أنحاء المملكة المتحدة وتتضمن الكثير من الفكاهة الهزلية ومشاركة الجمهور الضحك بصوت عالٍ.

بسكويت الكريسماس



يعتبر تناول بسكويت الكريسماس، الذي يعود تاريخه إلى العصر الفيكتوري، من التقاليد البريطانية للاحتفال برأس السنة، ويتم وضع البسكويت في أنابيب من الورق المقوى ملفوفة بورق ملون، تلك التي يتم تفكيكها بواسطة شخصين، لتصدر أصوات عالية "خروشة"، وعادة ما تحتوي الأنابيب على لعبة صغيرة ولغز أو نكتة، ويصنع الأطفال من ورق البسكويت ذلك تاجًا ورقيًا، من المعتاد أيضًا ارتداء التيجان الورقية طوال تناول وجبة عيد الميلاد.

حلوى عيد الميلاد





تعتبر بودنج الكريسماس، من حلوى عيد الميلاد فى بريطانيا، وتعرف أيضًا باسم بودنج التين أو بودنج البرقوق، وهو تقليد آخر لقضاء العطلات في المملكة المتحدة، وهى عبارة عن كعكة مسلوقة مصنوعة من فواكه مجففة ومغموسة في كحول قديم، وغالبًا ما يتم تقديمها على النار، ولسنوات عديدة، قامت الملكة بإهداء كل فرد من موظفيها حلوى البودنج عند الاحتفال بالكريسماس.

عرض "Top of the Pops"



يعتبر عرض "Top of the Pops"، هو عرض تلفزيوني خاص، يعرض الأغاني الأكثر شعبية خلال العام.

خطاب الملكة إليزابيث الثانية





بدأ الملك جورج الخامس رسالة عيد الميلاد الملكية كبث إذاعي في عام 1932، وظل تقليدًا سنويًا منذ ذلك الحين، وفي عام 1957، اعتادت الملكة إليزابيث الثانية على بث الخطاب على المواطنين والتحدث عن القضايا الحالية والتحدث في ما يعنيه عيد الميلاد بالنسبة لها، وفقًا للموقع الملكي.