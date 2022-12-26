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الإثنين 26 ديسمبر 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

اليوم.. عروض أفلام تسجيلية وندوة ثقافية بنادي سينما المرأة

فيلم جرسون
فيلم جرسون
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يستأنف نادي سينما المرأة الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني فعالياته اليوم الإثنين، حيث من المقرر أن يتم عرض فيلم "ابنتى" للمخرج مازن لطفى وفيلم "جرسون" للمخرجة منال مغربى، وذلك في تمام السادسة مساء بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

يعقب عرض الأفلام ندوة تديرها مديرة النادى الناقدة السينمائية شاهندة محمد على والناقد السينمائي إسلام أحمد علي وذلك لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادي سينما المرأة يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. هاني أبو الحسن.