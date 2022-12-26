اليوم.. أوبرا دمنهور تحتفي بذكرى رحيل فريد الأطرش

الإثنين 26/ديسمبر/2022 - 07:52 ص

تنظم دار الأوبرا المصرية صالونا ثقافيا للاحتفاء بذكرى رحيل الفنان فريد الأطرش، فى السابعة مساء اليوم الإثنين على مسرح أوبرا دمنهور، من إعداد وإشراف الفنان أمين الصيرفي مدير عام النشاط الثقافي والفكري.

يشارك فى الصالون الناقد اللبناني محمود أحمدية، والمؤلف الموسيقى الدكتور محمد حسنى، وتديره الدكتورة هبة الأصولي، كما يضم الصالون فقرة غنائية لأجمل ما قدم ملك العود فريد الأطرش يشدو بها المطرب إسلام تاج والمطربة هايدي الجندي بمصاحبة تخت موسيقى من فرقة أوبرا الإسكندرية، كما يشارك في الصالون عازف العود السورى إياد قطيش، حيث يقدمون باقة من أجمل أغانيه منها: يا زهرة في خيالى - زينة والله زينة والله - أنا وانت لوحدنا - يا ساعة - روحى وروحك - إن جيت للحق أنا زعلانة - دويتو يسلام على حبى وحبك.

يدور الصالون عن المحطات الفنية والحياتية التي مر بها فريد الأطرش والتي أثرت إبداعاته الفنية حتى وصل إلى العالمية، كما يتطرق إلى مدرسته الفنية والأشكال الغنائية التي قدمها، بجانب إلقاء الضوء على أهم أعماله الفنية التي وصلت إلى العالمية.

الجدير بالذكر أن فريد الأطرش ترك بصمات واضحة في الموسيقى والغناء العربي ويعد من أعلام الفن وحاصل على جوائز متعددة قلادة النيل العظمى، ووسام الخلود الفرنسي، وغيرها من الجوائز.