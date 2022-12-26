اليوم.. الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهمة بأحداث جامعة الأزهر

الإثنين 26/ديسمبر/2022 - 06:36 ص

تصدر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكمة بدر، اليوم الإثنين، حكمها في إعادة محاكمة المتهمة عائشة سعيد محمد جودة في اتهامها بالتجمهر والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث كلية التجارة بجامعة الأزهر.

صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم، وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران ومحمد نبيل مشرف وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وكانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، النطق بالحكم على 16 متهمًا مخلي سبيلهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث جامعة الأزهر»، والتي وقعت في أكتوبر من عام 2013، بالسجن 3 سنوات، وتغريم المتهمين 785 ألفا و160 جنيها تدفع لجامعة الأزهر.