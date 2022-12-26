اليوم.. غرفة المطاعم السياحية تعقد جمعيتها العمومية

الإثنين 26/ديسمبر/2022 - 07:36 ص

تعقد اليوم الإثنين، الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى، وتناقش الجمعية، الميزانية العمومية والحساب الختامي للغرفة عن السنة المالية 2021/2022 وكذلك الموازنة التقديرية لعام 2022/2023، إلى جانب استعراض التقرير السنوى حول نشاط الغرفة ومجلس الإدارة عن عام 2022.

وكشف التقرير السنوى لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية الذى سيتم عرضه على الجمعية العمومية، أن مجلس إدارة الغرفة ومن خلال التنسيق والتفاهم والتعاون مع الجهات المعنية نجح فى مد مواعيد إغلاق المنشآت والمطاعم السياحية خلال شهور الصيف بدلًا من منتصف الليل، لتكون حتى الساعة الثانية صباحًا للمطاعم الكلاسيكية، وللرابعة صباحًا للمطاعم المرخص لها فقرة فنية وديسكو، وللسادسة صباحا للمطاعم المرخص لها مسارح المنوعات، مع الاحتفاظ باستمرار خدمة التوصيل للمنازل 24 ساعة للوجبات السريعة.

ونوه التقرير إلى أن مجلس إدارة الغرفة قرر الاستعانة بأحد خبراء البيئة لتقديم الخبرة والاسترشاد لأعضاء الجمعية العمومية للتوضيح الكامل للمطاعم والمنشآت السياحية بمعايير ومقاييس ومفاهيم التنمية المستدامة والسياحة الخضراء، لنشر الوعى الكامل بالممارسات الصديقة لدى المسئولين عن هذه المنشآت، وليتم بعدها تعديل الضوابط المقترحة من قبل الغرفة التى تتعلق بالممارسات صديقة البيئة بالمطاعم السياحية بشرم الشيخ كمرحلة أولى وقد تم تعميم الإسطوانة المدمجة التى تحتوى على الدليل الإرشادى لأفضل الممارسات فى المطاعم وفيديو تعريفى بالقائمة الخضراء، عبر التعاون والتنسيق مع الدكتورة نشوى طلعت مستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة.

وقال تقرير النشاط السنوى للغرفة، إنه قد تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية المتخصصة في مجال صحة وسلامة الغذاء وإدارة مخلفات الطعام للمديرين والعاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية فى جميع المناطق السياحية المصرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، تحت إشراف الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار للتدريب والمتحدث الرسمى باسم وزارة السياحة والآثار، تناولت فيه أحدث الطرق العلمية فى صحة وسلامة الغذاء الآمن، وطرق التخلص الآمن لمخلفات الطعام، شارك فيها عدد كبير من مديرى المنشآت والمطاعم السياحية وكذلك الشيفات بهذه المنشآت.

وأضاف التقرير أن هذه الدورات قد تم تكثيفها بصورة كبيرة خلال النصف الثانى من عام 2022 بمنطقة شرم الشيخ، فى إطار الإعداد الجيد والجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لإقامة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 الذى عُقد بشرم الشيخ فى نوفمبر الماضى ومن خلال التنسيق المستمر بين وزارة السياحة والآثار والغرفة لإخراج الحدث فى أبهى صورة.

وأكد التقرير أن هذه الدورات قد تم تنظيمها وتنفيذها تحت عنوان "من أجل سياحة آمنة" والتى أطلقتها وزارة السياحة والآثار في ديسمبر 2021، تتسق مع أهداف إستراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة 2030 المقدمة بالمقصد السياحي المصري، وإنها لقيت اهتمامًا من قبل المنشآت والمطاعم السياحية لما تحتويه وتتضمنه من مواد عملية وعلمية ترتقى بالخدمات المقدمة لروادها وزبائنها، مما يعود بالنفع على السياحة المصرية من تحسين جودة الطعام والغذاء المقدم وسلامته واتفاقه مع المعايير الدولية والمحلية لتقديم الغذاء.

وتابع التقرير إنه في هذا الإطار وباعتبار أن الجودة هي البوابة الرئيسية لدخول عصر التفوق والجسر الحقيقي للعبور إلى النجاح فقد قامت الغرفة بالتخطيط فى ثلاثة إتجاهات رئيسية منها التأكد من أن كل منشأة يديرها مدير على مستوى عال من التدريب والخبرة المناسبة، ومساعدة هذه المنشآت فى توفير الكوادر التالية للمدير بحد أدنى التدريب التخصصى، فضلًا عن قيام غرفة المنشآت السياحية بتحمل أغلب التكلفة المادية للعملية التدريبية بدون أى قيود.

فيما أشار التقرير إلى أن الغرفة قد أبرمت إتفاقًا لمدة عامين بدعم ورعاية وإشراف من وزارة السياحة والآثار، مع إحدى الشركات الدولية الكبرى المتخصصة ( review pro ) لمتابعة ورصد آراء وتقييمات السائحين عن تجاربهم السياحية خلال زيارتهم للمقصد السياحي المصري، حيث سيتم حصر هذه البيانات لتحديد أوجه القوة والضعف مما يساهم في المتابعة الدقيقة لمستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة به ومقارنتها بالأسواق السياحية المنافسة.

وأوضح التقرير أن هذا الاتفاق سيعطي الفرصة لإبراز وتعزيز نقاط القوة التي تعكسها هذه التقييمات، بجانب العمل على تحسين وتطوير النقاط التي يرد بشأنها ملاحظات سلبية من السائحين.

وأكدت الغرفة فى تقريرها لنشاطها السنوى على إن هذا الاتفاق سيسهم في تحسين تجربة السائح في مصر، مؤكدة على أن جودة الخدمات المقدمة للسائحين أصبحت من أهم العناصر التي تجذب السائح لمقصد دون الآخر.

وشركة ( review pro ) لديها أكثر من 60 ألف عميل، بما في ذلك سلاسل الفنادق والفنادق الفردية والشقق الفندقية والمطاعم والوجهات وبيوت الشباب في أكثر من 150 دولة، وتقوم بعمل 272 مليونا لمراجعات تتم معالجتها يوميًا عبر 175 مراقبة مواقع المراجعة وOTAs بأكثر من 45 لغة المدرجة في مؤشر الاستعراض العالمي ( TM GRI).