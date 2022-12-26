اليوم.. أمطار رعدية على عدد من المحافظات

الإثنين 26/ديسمبر/2022 - 06:07 ص

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،عن حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر لطيف الحرارة باقى النهارعلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلا في أول الليل بارد في آخره على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم الإثنين أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشرقية وشمال سيناء على فترات متقطعة قد تصل لحد السيول على شمال سيناء، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري وخليج السويس ومدن القناة على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تكون هناك فرص أمطار خفيفة علي مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجة البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

و تسجل درجات الحرارة، الإثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى 20 للعظمى والصغرى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغري 14 ، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر 23 للعظمى والصغرى 14،وعلى شمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى 9، وعلى جنوب الصعيد 23 للعظمى والصغرى 10.