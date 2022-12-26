رأس السنة| تعرف على أغرب طقوس الاحتفال بالكريسماس في اليابان

الإثنين 26/ديسمبر/2022 - 04:58 ص

عيد رأس السنة تتنوع طقوس الاحتفال به من ثقافة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر، والجميع يخطط لقضاء ليلة كريسماس ممتعة.

اليوم الموافق 25 من ديسمبر 2022، هو ذكرى ميلاد المسيح، لعدد من الطوائف المسيحية التابعة للتقويم الغربي، ولكن هناك بعض الطوائف تسير على التقويم الشرقي وتحتفل بـ عيد الميلاد في الـ7 من يناير من كل عام، وعلى الرغم من الخلاف الدائم حول تاريخ ميلاد المسيح، إلا أن الاحتفال بالكريسماس تحول تدريجيا إلى ظاهرة عالمية متجاوزا كونه «احتفالا دينيا» فقط.

وبينما يستعد معظم الناس للاحتفال، نستعرض أبرز تقاليد الاحتفال بعطلة الكريسماس لشعب اليابان خلال السطور التالي:

كنتاكي لعيد الميلاد في اليابان

كنتاكي عيد الميلاد



أطلق مطعم KFC الأمريكي للوجبات السريعة في عام 1974، حملة تسويقية احتفالية في اليابان، وعلى الرغم من استخدامه شعارًا بسيطًا (كنتاكي لعيد الميلاد!) إلا أنه ولد تقليدًا وطنيًا لا يزال متبعًا حتى يومنا هذا.

وعلى الرغم من أن عيد الميلاد ليس عطلة وطنية في اليابان، إلا أن العائلات من جميع أنحاء البلاد تتوجه إلى مطاعم كنتاكي المحلية لتناول وجبة خاصة عشية عيد الميلاد.



كعكة عيد الميلاد

كعكة عيد الميلاد



عشاء عيد الميلاد في البيوت اليابانية لا يكون الديك الرومي وإنما هو الدجاج المشوي. ولأن طلبات وجبات عشاء عيد الميلاد تنهمر وتزدحم على المحلات في يوم الاحتفال نفسه، فيقوم الناس بالتحضير قبلها بعدة أيام ويحجزون وجباتهم من بين القوائم الخاصة المقتصرة على احتفال عيد الميلاد من مطاعم الوجبات السريعة أو السوبر ماركت.

وبالحديث عن احتفالات عيد الميلاد في اليابان فلا بد من ذكر ”كعكة عيد الميلاد“ والتي يطلق عليها ”ديكوريشان كيك (الكعكة المزينة)“ فلا غنى عنها حيث يتم تناول الكعكة المزينة وهي عبارة عن الكيك الإسفنجي المزين والمغطى بوفرة بكريمة القشطة البيضاء أو كريمة الشيكولاتة. وفوق الكريمة تزين الكعكة كذلك بالفراولة والشوكولاتة أو بأشكال سانتا كروز وشجرة عيد الميلاد التي تصنع يدويًا من السكر واللوز "حلوى المارزيبان". ويعتبر احتفال عيد الميلاد (كريسماس) وعيد الحب (فالانتاين) هما موسم صناعة وبيع الحلويات.

