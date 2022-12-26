اليوم.. صالون تنسيقية الأحزاب يناقش ملف "العمالة غير المنتظمة"

الإثنين 26/ديسمبر/2022 - 06:22 ص

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الإثنين، صالونا نقاشيا، بعنوان "العمالة غير المنتظمة"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة المدرجة ضمن الحوار الوطني.

ويناقش صالون تنسيقية شباب الأحزاب عددا من المحاور أبرزها، ­كيف ساهمت الدولة في دعم العمالة غير المنتظمة، ومطالب العمالة غير المنتظمة ­في قانون العمل الجديد.

يدير الصالون النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كل من؛ إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هلال الدندراوي نائب رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب الأسبق ورئيس الاتحاد المحلى لنقابات العمال باسوان الأسبق ومستشار الاتحاد الحالى.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.