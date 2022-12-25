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الأحد 25 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بعد رفع الفائدة.. أسعار الدولار مساء اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022

سعر الدولار
سعر الدولار
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استقرت أسعار الدولار في نهاية تعاملات اليوم، الأحد، 25 ديسمبر 2022 أول جلسات التداول في البنوك بعد قرار البنك المركزي الخميس الماضي رفع سعر الفائدة 3% على الإقراض والإيداع .

وسجل أعلى سعر له في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 24.72 جنيهًا للشراء، و24.75 جنيهًا للبيع، فيما سجل أقل الدولار أقل سعر له  نهاية تعاملات الأحد في البنك الأهلي المصري و بنك مصر عند مستوى 24.64 جنيهًا للشراء، و24.69 جنيهًا للبيع.

 أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:
24.69 جنيه للشراء، 24.77 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:
24.64 جنيه للشراء، 24.69 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك مصر:
24.64 جنيه للشراء، 24.69 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:
24.70 جنيه للشراء، 24.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:
24.65 جنيه للشراء، 24.72 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:
24.72 جنيه للشراء، 24.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:
24.70 جنيه للشراء، 24.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:
24.68 جنيه للشراء، 24.75 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:
24.66 جنيه للشراء. 24.72 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:
24.70 جنيه للشراء، 24.75 جنيه للبيع

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