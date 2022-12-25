بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الأسبوع التاسع للدوري المصري

الأحد 25/ديسمبر/2022 - 03:51 م

ينقل موقع البوابة نيوز مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب بث مباشر في الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ويحتل الزمالك حامل اللقب الموسمين الماضيين المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد ٢٠ نقطة وبفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر برصيد ٢٢ نقطة.

موعد مشاهدة مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب بث مباشر

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ويسعى الزمالك في مواجهة المقاولون العرب اليوم التي تذاع بث مباشر للفوز وتحقيق النقاط الثلاثة للاستمرار في ملاحقة الأهلي على صدارة الترتيب.

ويعتمد فييرا المدير الفني للزمالك في مباراة المقاولون وتذاع بث مباشر على تشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، نبيل عماد دونجا، إمام عاشور.

خط الهجوم: يوسف أسامة، يوسف حسن، أحمد سيد زيزو.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في الدوري المصري