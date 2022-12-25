كيف يبلغ المواطن عن ارتفاع الأسعار؟.. أماكن وأرقام تلقي الشكاوى

الأحد 25/ديسمبر/2022 - 03:05 م

شددت وزارة التموين على ضرورة الإبلاغ من قبل المواطنين فى حال استغلال ارتفاع أسعار السلع فى الأسواق، من خلال عدد من العناصر لحماية المستهلك المصرى من التجار المستغلين للقرارات الحكومية عن رفع الدعم وجاء أهمها:

1- تفعيل الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم (19280)

2- تفعيل رقم بوابة الشكاوى الحكومية رقم (16528).

3- مناشدة وزارة التموين للمواطنين بالإبلاغ الفورى أو التقدم للوزارة فى حالة زيادة أسعار السلع أو نقصها بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

4- تفعيل جهاز حماية المستهلك التابع للوزارة للخط الساخن الخاص به لاستقبال شكاوى المواطنين وهو 19588.

5- توزيع استمارات مجانية بمكاتب البريد أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات من الجهاز لتقديم المواطنين لشكواهم بدون تحمل أى أعباء إضافية.

تستعد الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن إلزام أصحاب المحلات التجارية بكتابة الأسعار على السلع الغذائية بعد إنذار مديريات التموين بعمل حملات توعية لكافة المحال بضرورة وضع الأسعار على السلع، وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة ‏لأماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم واتخاذ الإجراءات ‏القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر على السلع.