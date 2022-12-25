"حقوق المنصورة" تنظم اليوم المؤتمر السنوي السادس للدراسات العليا

الأحد 25/ديسمبر/2022 - 06:36 ص

تنظم كلية الحقوق بجامعة المنصورة المؤتمر السنوي السادس للدراسات العليا بعنوان (الأبعاد القانونية والاقتصادية لظاهرة العنف في المجتمع المصري)، اليوم الأحد.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة وريادة الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث رئيس المؤتمر الدكتور وليد محمد الشناوي - عميد الكلية نائب رئيس المؤتمر الدكتور إبراهيم عبد الله عبد الرؤوف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث - مقرر المؤتمر، الدكتور المعتصم بالله مصطفى - مدرس الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية.

ويُعقد المؤتمر السادس للدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق بحضور فعلي وOnlin وسيركز المؤتمر على أبرز الجوانب القانونية والاقتصادية لإجرام العنف، وذلك لحاجة المجتمع المصري لآليات تشريعية واقتصادية فعالة من أجل معاونة الدولة في جهودها للتصدي لهذه الظاهرة.