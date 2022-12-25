اليوم.. استكمال جلسات محاكمة رئيس جامعة دمنهور و10 آخرين في قضية رشوة

الأحد 25/ديسمبر/2022 - 06:40 ص

تشهد الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة اليوم الأحد، استكمال جلسات محاكمة رئيس جامعة دمنهور السابق عبيد عبد العاطي صالح و10 آخرين المتهمين في تهمة الفساد والرشوة لسماع مرافعة النيابة ودفاع المتهمين، حيث يتم عقد المحاكمة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية.

كانت استمعت المحكمة خلال الجلسة السابقة والرابعة إلى 3 من شهود النفي، كما استعرضت عددا من الأحراز وهي عبارة عن فيديوهات مسجلة لواقعة ضبط رئيس جامعة دمنهور الدكتور عبيد صالح والتي توضح ضبط حقائب أموال داخل سيارة رئيس الجامعة ويأتي ذلك وفقا لقضية الرشوة والفساد رقم 11953 لعام 2022 جنايات قسم دمنهور.