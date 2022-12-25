اليوم.. نظر دعوى انتهاء ولاية مجلس نادي الزمالك

الأحد 25/ديسمبر/2022 - 07:27 ص

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من حسين محمد حسين المحامي وعضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والتى طالب فيها بإعلان انتهاء ولاية مجلس نادي الزمالك المنتخب فى ٢٣ نوفمبر الماضي طبقا لحكم المحكمة، مع إلزام وزير الشباب والرياضة بمد الانتخابات لشهر نوفمبر ٢٠٢٢، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ١٩٤٥١ لسنة ٧٦ قضائية وزير الرياضة ومدير الشباب والرياضة وأعضاء النادي.

نادي الزمالك

ذكرت الدعوى أن المخالفات التى ذكرتها التحقيقات مازالت منظورة وبالتالي فإن عودة المجلس القديم به شبهات قضائية.

وتصدر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حكمها في الاستشكال المقام من مصطفى عبدالخالق، والذي يطالب فيه بإلغاء حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك، وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة.