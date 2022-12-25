ads
الأحد 25 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

اليوم.. استكمال صرف مرتبات ديسمبر للعاملين بالدولة

صرف مرتبات
صرف مرتبات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تستكمل وزارة المالية صباح اليوم الأحد الموافق 25-12-2022؛ عمليات صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة بالوزارات والهيئات المستقلة والتابعة من الجهات الخاضعة للموازنة العامة للدولة ووحدات الاقتصادية والخدمية على مستوى المحافظات والمناطق المعنية بالموازنة العامة للدولة.

قال تقرير صادر عن وزارة المالية إنها تستكمل عمليات صرف المرتبات حتى 3 أيام أخرى بعد بدايتها يوم الخميس الماضي لتشمل كل الموظفين بأكثر من 58 وزارة وهيئة مستقل وتابعة من العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين أو الكوادر الخاصة.

وفقا للتقرير الصادر عن قطاع الحسابات والمديريات المالية التابع لوزارة المالية، فإنه من المقرر استمرار عمليات صرف مرتبات شهر ديسمبر من الفترة 25 حتى 28 من نفس الشهر من خلال التحويلات البنكية علي حسابات المرتبات للموظفين بالبنوك المصرية البالغ قوامها 38 بنكا.

مرتبات ديسمبر صرف مرتبات ديسمبر وزارة المالية الموازنة العامة للدولة