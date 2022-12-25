اليوم.. استكمال صرف مرتبات ديسمبر للعاملين بالدولة

الأحد 25/ديسمبر/2022 - 07:00 ص

تستكمل وزارة المالية صباح اليوم الأحد الموافق 25-12-2022؛ عمليات صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة بالوزارات والهيئات المستقلة والتابعة من الجهات الخاضعة للموازنة العامة للدولة ووحدات الاقتصادية والخدمية على مستوى المحافظات والمناطق المعنية بالموازنة العامة للدولة.

قال تقرير صادر عن وزارة المالية إنها تستكمل عمليات صرف المرتبات حتى 3 أيام أخرى بعد بدايتها يوم الخميس الماضي لتشمل كل الموظفين بأكثر من 58 وزارة وهيئة مستقل وتابعة من العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين أو الكوادر الخاصة.

وفقا للتقرير الصادر عن قطاع الحسابات والمديريات المالية التابع لوزارة المالية، فإنه من المقرر استمرار عمليات صرف مرتبات شهر ديسمبر من الفترة 25 حتى 28 من نفس الشهر من خلال التحويلات البنكية علي حسابات المرتبات للموظفين بالبنوك المصرية البالغ قوامها 38 بنكا.