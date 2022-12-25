مجلس إدارة الترسانة يعقد اجتماعًا طارئًا اليوم للرد على عقوبات الجبلاية

الأحد 25/ديسمبر/2022 - 07:41 ص

يعقد مجلس إدارة نادي الترسانة اجتماعًا طارئًا مساء اليوم الأحد، للرد على العقوبات التي فرضها اتحاد الكرة على النادي على خلفية الأحداث التي فرضت نفسها على مباراة الفريق أمام السكة الحديد التى تم إلغاؤها ومنها واقعة الاعتداء على حكم المباراة.

وأعلن اتحاد الكرة أمس السبت، رسميًا قراره باعتبار السكة الحديد فائزًا على الترسانة بهدفين دون رد في المباراة التي جرت بينهما أول أمس الجمعة، وتم إلغاؤها في الدقيقة 85.

وكان تم إلغاء المباراة بعد قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء للسكة الحديد في الدقائق الأخيرة منها، وبناء على تقرير حكم ومراقب المباراة وتقرير لجنة المسابقات تقرر التالي: احتساب نتيجة المباراة 2-0 لصالح السكة الحديد، ونقل أول مباراتين للترسانة خارج ملعبه مع التنبيه بمضاعفة العقوبات حال تكرار الأزمة مع موافاتنا بالملعب البديل خلال أسبوع وذلك لما بدر من المنتمين لنادي ضد حكم المباراة، وتغريم الترسانة 20 ألف جنيه تسدد بمعرفة النادي لخزينة اتحاد الكرة.

كما تطرقت العقوبات لإيقاف خالد عيد المدير الفني للترسانة 8 مباريات وتغريمه 10 آلاف جنيه لما بدر منه من سلوك غير رياضي تجاه حكم المباراة.