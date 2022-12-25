"أزمة صحية ومنشور مؤثر".. التفاصيل الكاملة لوفاة شهد العنزي أخت جود

الأحد 25/ديسمبر/2022 - 02:53 ص

أعلنت جود العنزي إحدى مشاهير سناب شات بالمملكة العربية السعودية عن وفاة شقيقتها شهد العنزي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. شهد راحت للي أرحم مني ومنكم.. ادعوا لها بالرحمة والمغفرة".

سبب وفاة شهد العنزي شقيقة جود

وتعتبر جود العنزي ضمن أكبر المشاهير في المملكة العربية السعودية، ويهتم ملايين المواطنين في العالم العربي بأخبارها، حيث كانت شقيقتها تعاني من أزمة صحية أدخلتها في غيبوبة لعدة أيام.

وكانت جود أعلنت عبر صفحتها على تويتر تفاصيل الحالة الصحية لشقيقتها شهد العنزي، حيث كان أول منشور لها عبر موقع التغريدات تويتر يوم الأربعاء الماضي قائلة: شكرا لكل من سأل.. اللي صار إنها توفيت وفاة مؤقتة وأنعشوها لآخر اللحظات، لو تأخرنا 3 دقايق كان توفت لكن الحمد لله على كل حال.. الآن هي في غيبوبة يوم يومين نقول إن شاء الله وتصحى.. لكن دعواتكم هي محتاجاها الآن.

وانهالت التعليقات على منشور جود العنزي بالدعاء لشقيقتها بالشفاء.