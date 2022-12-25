اليوم.. انتخابات "ذكية" في سلطنة عمان لاختيار 126 عضوًا بالمجالس البلدية

الأحد 25/ديسمبر/2022 - 06:55 ص

تنطلق اليوم الأحد، في سلطنة عمان انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة بمشاركة ٧٣١ ألفًا و٧٦٧ ناخبًا، ومن المقرر أن يصوت الناخبون عبر التطبيق الإلكتروني «انتخب» لاختيار ١٢٦ ممثلًا لهم من ضمن ٧٢٧ مرشحًا منهم ٢٧ امرأة.

وتجري عملية الاقتراع بلا مراكز انتخابية، ولا أوراق بعد تسخير كافة وسائل التكنولوجيا التي تتيح للناخبين للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم.

وفي ١٨ ديسمبر الجاري، صوت الناخبون العُمانيون في الخارج لاختيار من يمثلهم في عضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة، وجرت عملية التصويت من خلال الهواتف الذكية عبر تطبيق «انتخب».

وكانت وزارة الداخلية خصصت الـ١٨ من ديسمبر لتصويت الناخبين الموجودين خارج سلطنة عُمان، والـ٢٥ من الشهر ذاته للناخبين في سلطنة عُمان.

ويبلغ إجمالي المترشحين لعضوية المجالس البلدية للفترة الثالثة ٧٢٧ مرشحًا منهم ٢٧ امرأة، فيما يبلغ عدد الناخبين ٧٣١٧٦٧ ناخبًا، بينهم ٣٤٧٩٦٥ ناخبة. وكانت وزارة الداخلية في سلطنة عُمان أعلنت الأربعاء الماضي، القوائم النهائية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة، عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات.

وفي وقت سابق، أكد السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، خلال لقائه شيوخ وأعيان محافظات السلطنة على تفعيل أدوار المحافظات واستثمار مواردها الخاصة والاستفادة من مقوماتها.

كما أعلنت وزارة الداخلية العمانية في وقت سابق عن جاهزية جميع اللجان العاملة في انتخابات أعضاء مجالس البلدية للفترة الثالثة، والاستعداد الكامل للعملية الانتخابية في يوم التصويت. وأكدت الوزارة أن تطبيق «انتخب» المخصص لعملية التصويت صُمّم وفق معايير أمنية مع أخذ كل الاحتياطات للانتخاب بكل سريّة، ويمكن تحميل التطبيق المتوفر على المتاجر الإلكترونية للهواتف الذكية.