ads
السبت 24 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

226 مليار جنيه مكاسب البورصة منذ رفع الفائدة في أكتوبر الماضي

البورصة
البورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 
حقق رأس مال السوقي للبورصة المصرية مكاسب بقيمة 226 مليار جنيه منذ رفع الفائدة أكتوبر الماضي  في الاجتماع قبل الأخير لـ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال 2022، وسط ارتفاع مؤشرات الأسهم إلى قرب أعلى مستوياتها منذ 2018.

رأس المال السوقي للبورصة المصرية
تمكنت البورصة المصرية، من جمع مكاسب بلغت نحو 226 مليار جنيه منذ رفع الفائدة في مصر بنحو 2% خلال الاجتماع قبل الأخير من العام الجاري 2022.

وقفز رأس المال السوقي ليصبح بختام آخر جلسات الأسبوع الماضي نحو 946.854 مليار جنيه مقابل 720.371 مليار جنيه في جلسة الأربعاء 26 أكتوبر الماضي.

كانت قد أعلنت البورصة المصرية، في أواخر الشهر الماضي، ارتفاع عدد العمليات المنفذة لـ 77.65 ألف عملية، ليصبح المستوى الأعلى لها منذ العام 2010، حيث شهدت التعاملات في البورصة المصرية تحسنا مستمرا في عدد العمليات المنفذة منذ شهر أغسطس الماضي.

وأشارت البورصة في بيان لها، إلى ارتفاع المتوسط اليومي من نحو 40 ألف عملية إلى نحو 60 ألف عملية منفذة خلال شهر أغسطس الماضي.

البورصة المصرية السياسات النقدية الشهر الماضي البنك المركزى المص البنك المركزى المصرى