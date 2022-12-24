تعرف على مواعيد وأسعار قطار تالجو الفاخر

السبت 24/ديسمبر/2022 - 08:18 م

انطلقت اليوم السبت أولى رحلات قطارات تالجو الفاخرة بالركاب من محطة مصر برمسيس الى محطتي سيدي جابر ومصر بالإسكندرية، كما سيكون موعد التشغيل الثابت لقطار تالجو الفاخر يوميا بدءا من يوم الأحد الموافق 25/12/2022 الساعة 5.55 صباحا من محطة مصر بالإسكندرية والساعة 6.05 صباحاً من محطة سيدي جابر بالاسكندرية متجها الى محطة مصر برمسيس ومن الساعة الثانية عصرا (الساعة 14) من محطة مصر برمسيس متجهاً الى محطة سيدي جابر ومصر بالإسكندرية،وسيتم تثبيت هذين الموعدين في جداول التشغيل يومياً ومع توالي وصول باقي القطارات المتعاقد عليها سيتم تشغيلها على خط القاهرة / أسوان الى جانب خط القاهرة / الإسكندرية.

وحددت وزرة النقل أسعار تذاكر السفر لقطار التالجو الفاخر بخط القاهرة / الإسكندرية والعكس حيث حدد سعر 200 جنيه للدرجة الأولى و150 جنيها للدرجة الثانية كما حددت مواعيد الرحلات على القطار حيث سيقوم القطار رقم 2023 برحلة من القاهرة في الساعة الثانية مساء ومن محطة سيدي الساعة 4:23 مساء كما ستنطلق رحلات القطار رقم 2022 من محطة الأسكندرية فى تمام الساعة 5:50 صباحا ومن سيد جابر 6:05 صباحا.



ويشكل تشغيل هذا القطار الفاخر نقلة نوعية هائلة في تاريخ قطارات سكك حديد مصر حيث تماثل قطارات تالجو الفاخرة القطارات العاملة بالدول الأوروبية وستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب حيث تتميز بتقنيات حديثة متطورة وبالسرعة التشغيلية العالية التي تصل الى 160 كم / ساعة بالإضافة إلى جود انظمة هوائية لإمتصاص الاهتزازات مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية و كراسي مخصصة لذوي الهمم وكذلك وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الاولي ومركزية بعربات الدرجة الثانية و نظام انذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم واخرى مخصصة لذوي الهمم و كاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب وبوفيه متميز يقدم اعلى المستويات لجمهور الركاب .