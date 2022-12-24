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السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

زراعة 235 ألف فدان قمح في الوادي الجديد

الدكتور مجد المرسي
الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد
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أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، عن الانتهاء من زراعة 235180 فدان قمح حتى الآن بمختلف المزارع والشركات الزراعية الخاصة المنتشرة على مستوى المحافظة.

قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة في محافظة الوادي الجديد، في تصريح له، اليوم السبت، إن اكبر المساحات المنزرعة بالقمح تقع بشرق العوينات بإجمالي 178511 فدان فيما تخطط هذا العام لزراعة 392 ألف فدان قمح بهدف زيادة نسبة الإنتاجية عن العام الماضي وأن هناك توجيهات بضرورة التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية، وتطبيق الدراسة التصنيفية للتربة بالأراضي الجديدة بما يعظم العوائد ويحقق الاستغلال الأمثل لها.

ولفت مجد، إلى تفعيل لجان خاصة للمرور على حقول القمح منذ زراعتها للمتابعة والإرشاد من أي عقبات قد تواجه المزارعين.

 

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