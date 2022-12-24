زراعة 235 ألف فدان قمح في الوادي الجديد

السبت 24/ديسمبر/2022 - 02:49 م

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، عن الانتهاء من زراعة 235180 فدان قمح حتى الآن بمختلف المزارع والشركات الزراعية الخاصة المنتشرة على مستوى المحافظة.

قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة في محافظة الوادي الجديد، في تصريح له، اليوم السبت، إن اكبر المساحات المنزرعة بالقمح تقع بشرق العوينات بإجمالي 178511 فدان فيما تخطط هذا العام لزراعة 392 ألف فدان قمح بهدف زيادة نسبة الإنتاجية عن العام الماضي وأن هناك توجيهات بضرورة التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية، وتطبيق الدراسة التصنيفية للتربة بالأراضي الجديدة بما يعظم العوائد ويحقق الاستغلال الأمثل لها.

ولفت مجد، إلى تفعيل لجان خاصة للمرور على حقول القمح منذ زراعتها للمتابعة والإرشاد من أي عقبات قد تواجه المزارعين.