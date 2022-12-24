"الرقابة على الواردات" تنظم ندوة حول فحص السلع الكهربائية المستوردة

السبت 24/ديسمبر/2022 - 11:36 ص

نظمت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة المهندس عصام النجار، ندوة بعنوان “دور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى فحص السلع الكهربائية مع الشركات الرائدة فى استيراد للسلع الكهربائية”.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، بتوطيد التعاون بين الهيئات التابعة للوزارة والقطاع الخاص.

وقد استعرض المهندس عصام النجار، نبذة عن تاريخ الهيئة والقوانين المنظمة لها وقدم عرض لانجازات الهيئة لعام 2022، وتم عرض لمعامل السلع الكهربائية والاختبارات المعتمدة بها والمواصفات القياسية الخاصة بجميع الأصناف.

وقد شارك بالندوة نبيل يوسف عبدلله رئيس مجلس ادارة إحدى الشركات المستوردة للسلع الكهربائية وعدد من المختصين بفحص السلع الكهربائية بالهيئة والفروع المختلفة.

وقد تم الرد على جميع استفسارات المشاركين من الشركات المستوردة للسلع الكهربائية وأكد رئيس الهيئة حرصه على ازالة كافة المعوقات لتيسير حركة التجارة ومساندة المستوردين وأنه سيقوم بدراسة كافة المقترحات المقدمة من المستوردين.