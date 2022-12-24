مواجهة الاتحاد السكندري الفرصة الأخيرة لـ"تاكيس" مع بيراميدز

السبت 24/ديسمبر/2022 - 10:22 ص

أصبح مصير اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز “على كف عفريت” بعد تراجع النتائج في مسابقة الدوري الممتاز.

وتلقى بيراميدز الهزيمة الثانية في الدوري بالخسارة من الداخلية بهدفين مقابل هدف أمس الجمعة في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز ليتراجع للمركز الخامس في جدول الدوري.

ورغم كتيبة النجوم التي يمتلكها بيراميدز إلا أن المدير الفني اليوناني لم يحقق الهدف المطلوب مع الفريق حيث خسر مواجهتين وتعادل مثلهما وحقق 5 انتصارات فقط وهو ما جعل إدارة النادي في حالة من الغضب خاصة أن المدير الفني ضيع فرصة كبيرة في المنافسة على لقب الدوري الموسم الماضي في الجولات الأخيرة.

وكشفت مصادر داخل نادي بيراميدز أن الإدارة منحت المدير الفني فرصة لتصحيح المسار في مباراة الإتحاد السكندري المقبلة والتي ستكون الفرصة الأخيرة لليوناني تاكيس جونياس وفي حالة الهزيمة سيتم إقالته والتعاقد مع مدير فني جديد.

ويلتقي بيراميدز مع الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل على ملعب “الدفاع الجوي” ضمن الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.