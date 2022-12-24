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السبت 24 ديسمبر 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

نقابة المهندسين تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين
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أعلنت اللجنة الفنية والثقافية بالنقابة العامة للمهندسين، تنظيم احتفالية باليوم العالمي للغة العربية بقاعة اللواء مهندس محمود مغاوري في الدور السادس بمقر النقابة العامة للمهندسين.
وقالت النقابة العامة للمهندسين، في بيان لها، إنه من المقرر أن تنطلق الاحتفالية اليوم السبت 24 ديسمبر 2022 من الساعة الـ12 ظهرًا إلى الـ8 مساءً.

احتفالية اليوم العالمي للغة العربية اليوم العالمي للغة العربية نقابة المهندسين اللغة العربية
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