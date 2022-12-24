نقابة المهندسين تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

السبت 24/ديسمبر/2022 - 07:13 ص

أعلنت اللجنة الفنية والثقافية بالنقابة العامة للمهندسين، تنظيم احتفالية باليوم العالمي للغة العربية بقاعة اللواء مهندس محمود مغاوري في الدور السادس بمقر النقابة العامة للمهندسين.

وقالت النقابة العامة للمهندسين، في بيان لها، إنه من المقرر أن تنطلق الاحتفالية اليوم السبت 24 ديسمبر 2022 من الساعة الـ12 ظهرًا إلى الـ8 مساءً.