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السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الأزهر ينظم احتفالية لأوائل مسابقة بنك فيصل لحفظ وتجويد القرآن الكريم.. اليوم

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
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ينظم الجامع الأزهر احتفالية لتكريم الأوائل من الفائزين في مسابقة بنك فيصل الإسلامي المصري لحفظ وتجويد القرآن الكريم، اليوم السبت، بالجامع الأزهر عقب صلاة الظهر، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، ولفيف من قيادات وعلماء الأزهر، ومسؤولين من بنك فيصل الإسلامي.

وتتضمن الاحتفالية كلمة لفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وتلاوة القرآن الكريم، وإنشاد الابتهالات الدينية، وسيتم تكريم الأوائل وعددهم 32 طالبا وطالبة من إجمالي المتقدمين للمسابقة وعددهم 5000، حيث تقدم 2000 طالب لمستوى القرآن كاملا، وعدد 1500 طالب لنصف القرآن، وعدد 1500 لربع القرآن.

 

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