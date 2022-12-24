إلغاء رحلات البالون الطائر اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية بالأقصر

السبت 24/ديسمبر/2022 - 05:38 ص

قررت سلطات مطار البالون الطائر وسلطة الطيران المدني والملاحة الجوية ولليوم الثاني على التوالي إلغاء وتعليق جميع رحلات البالون الطائر اليوم السبت بالأقصر.

سوء الأحوال الجوية

وأرجعت سلطات مطار البالون قرارها باستمرار سوء الأحوال الجوية لشدة الرياح، واتجاهها ناحية الشرق مما يشكل خطورة على حركة طيران وتحليق البالون وسلامة الركاب.

أجواء كثيفة الغيوم

وشهدت سماء الأقصر أمس الجمعة، تجمعات كثيفة للغيوم حجبت أشعة الشمس مما أدى إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى 20 درجة مع إحساس كبير بالبرودة والصقيع.

أجواء شديدة البرودة ليلا

ويستمر انخفاض درجة الحرارة ليلا على معظم أنحاء محافظة الأقصر لتصل الصغرى إلي 10 درجات في انخفاض كبير يصل إلى النصف مما يؤدي إلى الإحساس بشدة البرودة.

تعليق رحلات البالون

جدير بالذكر أن سلطات مطار البالون الطائر وهيئة الطيران المدني والملاحة الجوية بالأقصر قد علقوا أمس الجمعة، جميع رحلات البالون الطائر لنفس الأسباب.