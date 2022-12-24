"القومي لثقافة الطفل" يصدر ديوان «جنة أحباب الله»

السبت 24/ديسمبر/2022 - 05:00 ص

أصدر المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف ديوانا جديدا تحت عنوان "جنة أحباب اللّٰه"، الكتاب من تأليف الشاعرة ندى السيد يوسف الرفاعى، ورسوم الفنانة إيمان حامد، ويتكون من خمس قصائد متنوعة (أمي- ولدي- كبار السن- أصدقاء- حاسوبي)،

والكتاب تهديه الشاعرة لأطفال مصر والعالم العربي، ويتضمن قصائد تعظم وتقدر فضل الأم والابن وكبار السن ومدى وفاء الأصدقاء وكم الفوائد المتنوعة والممتعة بالحاسب الآلي، ومن أهم ما يميز الديوان هو إيقاعه الذي يساعد الطفل على حفظ تلك النصوص البديعة ويكون موسيقى الشعر بداخله، ويخاطب الكتاب الأطفال من سن 8 إلي 18 سنة.

يقدم المركز مجموعة كبيرة ومتنوعة من القصص والحكايات المطبوعة والتي يتنافس خلالها الكتاب والرسامون ليقدموا لأطفالنا أجمل الحكايات وأروع الصور والرسوم، كما يحرص المركز على تقديم الرواية كشكل فني محبب للنشء يرتقي بخياله وعقله على حد سواء ويصقل مواهبه.