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السبت 24 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

فارس كرم يحيي حفلًا غنائيًا في هولندا.. اليوم

فارس كرم
فارس كرم
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يُحيي المطرب اللبنانى فارس كرم حفلًا غنائيًا في هولندا، اليوم السبت، ويقدم خلال الحفلة باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وطرح المطرب اللبناني فارس كرم مؤخرًا،  أغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب، بعنوان "قمرجي" من كلمات وألحان فارس إسكندر وتوزيع عمر صباغ وإخراج هاس غدار، والأغنية ضمن ميني ألبوم جديد يصدره فارس كرم وفيه 5 أغنيات باللهجة اللبنانية جميعها من توزيع عمر صباغ.

جدير بالذكر أن آخر أغاني فارس كرم، أغنية "ع موعدنا ولا شو" التي طرحها مؤخرًا، إذ حقق كليب الأغنية أكثر من 10 ملايين مشاهدة على موقع "يوتيوب"، والأغنية "ع موعدنا ولا شو" هي من كلمات حياة اسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، والكليب تولى إخراجه جو بو عيد.

فارس كرم المطرب فارس كرم حفل غنائي هولندا
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