بعد تحدي محتدم.. محمد هنيدي يفوز على المعلق خليل البلوشي

الجمعة 23/ديسمبر/2022 - 03:59 م

أعلن الفنان محمد هنيدي، فوزه على المعلق الرياضي خليل البلوشي، في التحدي الذي أقيم بينهما عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل يوم سابق.

وكتب هنيدي عبر حسابه بموقع فيسبوك: “نبأ عاجل: نعلن رسميًا عن خسارة خليل البلوشي، في المباراة التي اقيمت بيني وبينه. ١٨٧ الف تفاعل ليا على فيسبوك وانستجرام تعليقات ولايكات مقابل ١٨٤ الف”.

وأضاف: "بذلك سنحكم على خليل بعدة احكام وعدة ايفهات يقولها في مباراة مهمة، وأول افيه هيقوله "ما هي كدة الكيميا غدارة اللي يسقط فيها يشتغل في الاحياء"، ويقوله بعد كل جون".

وأطلق الفنان محمد هنيدي مسابقة جديدة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تتضمن تحدى بين فيلمه الجديد “نبيل الجميل أخصائي تجميل” والمعلق الرياضي خليل البلوشي، مؤكدًا أن الفائز من جمهوره سوف يحصل على جهاز موبايل، فيما لو خسر “البلوشي” سوف يلزمه بأن يقول أحد “الإفيهات” الخاصة به في أول مباراة كبيرة يعلق عليها.

يشار إلى أن فيلم "نبيل الجميل أخصائى تجميل" تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى وبطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجى، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف.