الأميرة كيت: عيد الميلاد سيكون مختلفا دون الملكة إليزابيث

الجمعة 23/ديسمبر/2022 - 10:58 ص

أشادت كيت أميرة ويلز وزوجة الأمير وليام بملكة بريطانيا الرحلة إليزابيث، في قداس أقيم في كنيسة وستمنستر، وقالت إن عيد الميلاد الأول للعائلة ومظاهر الاحتفال ستختلف كثيرا عن الماضي بدون الملكة.



وانضم الملك تشارلز وزوجته الملكة كاميلا إلى ابنه وليام وزوجته كيت وأفراد آخرين من العائلة لحضور القداس بالكنيسة، التي أقيمت بها جنازة الملكة إليزابيث في سبتمبر ، وأقيم القداس الأسبوع الماضي وسيجري بثه غدا السبت.



واستضافت كيت، التي أصبحت أميرة ويلز بعد أن اعتلى تشارلز العرش، الحدث وخصصته لذكرى الملكة الراحلة و"كل الذين ليسوا معنا بعد الآن للأسف". وقالت كيت في بداية القداس: "بينما سنشعر باختلاف كبير في عيد الميلاد هذا العام، لا يزال بوسعنا استرجاع الذكريات والتقاليد التي جمعتنا".



وتابعت كيت "كان عيد الميلاد قريبا من قلب جلالة الملكة، بإعتباره الوقت الذي يجمع الناس معا ويذكرنا بأهمية الإيمان والصداقة والعائلة، ولإظهار التعاطف والرحمة".

وأقيم القداس يوم 15 ديسمبر ، وهو اليوم نفسه الذي شهد بث الحلقات الأخيرة من المسلسل الوثائقي للأمير هاري وزوجته ميغان على منصة نتفليكس.



وتوفيت الملكة إليزابيث في الثامن من سبتمبر عن عمر 96 عاما، بعد تولي العرش على مدى 70 عاما.

ووجه هاري، الذي تنحى عن واجباته الملكية في 2020، انتقادات جديدة لعائلته في المسلسل، شملت اتهام شقيقه الأكبر ويليام بالصراخ فيه خلال اجتماع للعائلة لمناقشة مستقبله.